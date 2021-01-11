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11 كانون الثاني 2021 - 10:36
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عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: المأساة التي نراها على ابواب المستشفيات تتطلب اجراءات جذرية كي نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي كورونا

عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: المأساة التي نراها على ابواب المستشفيات تتطلب اجراءات جذرية كي نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي كورونا Lebanon, news ,lbci ,أخبار المجلس,اجتماع,مستهل,
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عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: المأساة التي نراها على ابواب المستشفيات تتطلب اجراءات جذرية كي نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي كورونا
Lebanon News
 
 
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