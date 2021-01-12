فيروس كورونا
12 كانون الثاني 2021 - 13:16
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أكثر من 30 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية... ماذا عن عدد الإصابات؟

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أكثر من 30 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية... ماذا عن عدد الإصابات؟
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 4557 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية و32 حالة وفاة (مع إضافة 44 حالة قديمة كانت قيد التقصي لتثبيت الوفاة بكورونا).
 
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