فيروس كورونا
12 كانون الثاني 2021 - 13:16
12/01/2021 13:16:00
أكثر من 30 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية... ماذا عن عدد الإصابات؟
تقرير وزارة الصحة اليومي عن كورونا
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 4557 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية و32 حالة وفاة (مع إضافة 44 حالة قديمة كانت قيد التقصي لتثبيت الوفاة بكورونا).
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