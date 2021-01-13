أخبار لبنان 13 كانون الثاني 2021 - 08:27 13/01/2021 08:27:28 بري يدعو إلى جلسة عامة لدرس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا ...

بري يدعو إلى جلسة عامة لدرس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا ...

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LBCI News Lebanon

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة بعذ ظهر الجمعة 15 كانون الثاني 2021 عند الساعة الثانية في قصر الاونيسكو وذلك لدرس إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا covid -19 . الإعلان

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