قرداحي: أكنّ للمملكة السعودية كل الوفاء والواقفون وراء الحملة علي باتوا معروفين

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أكد وزير الاعلام جورج قرداحي أنه لم يقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال ، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الامارات "اللتين يكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء"، وذلك بعد أن تداولت بعض وسائل الاعلام اللبنانية والعربية، وبعض المواقع الالكترونية تتداول مقطعاً من مقابلة أجراها قرداحي مع قناة الجزيرة اونلاين ، في برنامج برلمان الشباب، وورد فيها كلام له عن حرب اليمن.ولفت وزير الاعلام في بيان إلى أن هذه المقابلة أجراها في الخامس من شهر آب الماضي أي قبل شهر من تعيينه وزيرا في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.وقال:" الجهات التي تقف وراء هذه الحملة اصبحت معروفة ، وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام".وتابع قرداحي موضحا :" ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما، عسى ان يكون كلامي ، والضجة التي أثيرت حوله سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية ، لليمن، ولكل من السعودية والامارات".