آخر الأخبار
27 تشرين الأول 2021 - 12:26
27/10/2021 12:26:09
رويترز: الإمارات تستدعي السفير اللبناني احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام بشأن الحرب في اليمن
رويترز: الإمارات تستدعي السفير اللبناني احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام بشأن الحرب في اليمن
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللبناني,السفير,تستدعي,الإمارات,رويترز,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً