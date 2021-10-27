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27 تشرين الأول 2021 - 12:26
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رويترز: الإمارات تستدعي السفير اللبناني احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام بشأن الحرب في اليمن

رويترز: الإمارات تستدعي السفير اللبناني احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام بشأن الحرب في اليمن Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللبناني,السفير,تستدعي,الإمارات,رويترز,
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رويترز: الإمارات تستدعي السفير اللبناني احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام بشأن الحرب في اليمن
Lebanon News
 
 
 
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