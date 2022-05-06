بعد البلبلة التي أُثيرت... توضيح حول توقيت الإقتراع في أستراليا

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أثارت وزارة الخارجية إشكالية جديدة عندما حددت توقيت الإقتراع في أستراليا بحسب التوقيت في بيروت بدءًا من منتصف ليل السبت حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر الأحد.وأوضح مراسل الـLBCI في سيدني بسام أبو زيد أنه "بحسب التوقيت في أستراليا، تبدأ الإنتخابات الأحد عند الساعة السابعة صباحًا وتقفل صناديق الإقتراع عند الساعة العاشرة مساءً".بدوره، أكد السفير هادي هاشم للـLBCI أن "الخبر الذي صدر عن وزارة الخارجية ليس موجهًا للناخبين في أستراليا وإنما للصحافة ولهيئة الإشراف لمعرفة دوام العمل في أستراليا بتوقيت بيروت."وأشار إلى أن "الناخبين في الخارج لا يعتمدون دوام لبنان، كما أن الإنتخابات في الخارج تجري من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي لكل بلد."