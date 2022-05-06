أخبار لبنان
06 أيار 2022 - 02:36
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بعد البلبلة التي أُثيرت... توضيح حول توقيت الإقتراع في أستراليا

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بعد البلبلة التي أُثيرت... توضيح حول توقيت الإقتراع في أستراليا
Lebanon News
أثارت وزارة الخارجية إشكالية جديدة عندما حددت توقيت الإقتراع في أستراليا بحسب التوقيت في بيروت بدءًا من منتصف ليل السبت حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر الأحد.

وأوضح مراسل الـLBCI في سيدني بسام أبو زيد أنه "بحسب التوقيت في أستراليا، تبدأ الإنتخابات الأحد عند الساعة السابعة صباحًا وتقفل صناديق الإقتراع عند الساعة العاشرة مساءً".
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بدوره، أكد السفير هادي هاشم للـLBCI أن "الخبر الذي صدر عن وزارة الخارجية ليس موجهًا للناخبين في أستراليا وإنما للصحافة ولهيئة الإشراف لمعرفة دوام العمل في أستراليا بتوقيت بيروت."

وأشار إلى أن "الناخبين في الخارج لا يعتمدون دوام لبنان، كما أن الإنتخابات في الخارج تجري من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي لكل بلد."


 
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