أخبار لبنان
07 حزيران 2022 - 08:15
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إليكم أسماء أعضاء لجنة حقوق الإنسان...

إليكم أسماء أعضاء لجنة حقوق الإنسان... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لجنة حقوق الإنسان,أعضاء,إليكم أسماء أعضاء لجنة حقوق الإنسان...
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إليكم أسماء أعضاء لجنة حقوق الإنسان...
Lebanon News
أعلنت نتائج إنتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وجاءت على الشكل التالي:
1- ميشال موسى
2- ابراهيم الموسوي
3- أسعد درغام
4- جورج عقيص
5- حسن عز الدين
6- سيمون أبي رميا
7- ميشال الدويهي
8- قاسم هاشم
9- علي المقداد
10- نزيه متى
11- ملحم خلف
12- شربل مسعد
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