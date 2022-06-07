أخبار لبنان
07 حزيران 2022 - 08:15
07/06/2022 08:15:37
إليكم أسماء أعضاء لجنة حقوق الإنسان...
إليكم أسماء أعضاء لجنة حقوق الإنسان...
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LBCI News Lebanon
أعلنت نتائج إنتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وجاءت على الشكل التالي:
1- ميشال موسى
2- ابراهيم الموسوي
3- أسعد درغام
4- جورج عقيص
5- حسن عز الدين
6- سيمون أبي رميا
7- ميشال الدويهي
8- قاسم هاشم
9- علي المقداد
10- نزيه متى
11- ملحم خلف
12- شربل مسعد
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