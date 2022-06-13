أخبار لبنان
13 حزيران 2022 - 07:21
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هيئة إدارة السير تعلن عن إقفال أبوابها لاسبوع

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هيئة إدارة السير تعلن عن إقفال أبوابها لاسبوع
Lebanon News
أعلنت هيئة ادارة السير عن اقفال ابوابها للاسبوع الحالي، معتذرة عن استقبال كافة انواع المعاملات، على أن يصدر بيان حول ظروف العمل للاسبوع المقبل في حينه.

وهذا القرار جاء على خلفية " قرار موظفي القطاع العام بالاقفال التام للإدارات والمؤسسات العامة".
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