هيئة إدارة السير تعلن عن إقفال أبوابها لاسبوع

Lebanon, news ,lbci ,أخبار إضراب,هيئة ادارة السير,هيئة إدارة السير تعلن عن إقفال أبوابها لاسبوع

LBCI News Lebanon

أعلنت هيئة ادارة السير عن اقفال ابوابها للاسبوع الحالي، معتذرة عن استقبال كافة انواع المعاملات، على أن يصدر بيان حول ظروف العمل للاسبوع المقبل في حينه.



وهذا القرار جاء على خلفية " قرار موظفي القطاع العام بالاقفال التام للإدارات والمؤسسات العامة".