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21 حزيران 2022 - 16:05
21/06/2022 16:05:32
سلامة لـ"حوار المرحلة": القاضية غادة عون استدعت رجا سلامة كشاهد وهو ذهب بكل براءة للمثول كشاهد وبعدها قامت بتوقيفه وخرج بدفع كفالة 100 مليار ليرة
سلامة لـ"حوار المرحلة": القاضية غادة عون استدعت رجا سلامة كشاهد وهو ذهب بكل براءة للمثول كشاهد وبعدها قامت بتوقيفه وخرج بدفع كفالة 100 مليار ليرة
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LBCI News Lebanon
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