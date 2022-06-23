بعد الاستشارات النيابية... بيان للسفير نواف سلام

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شكر السفير نواف سلام كل النواب الذين منحوه ثقتهم اليوم بتسميته لرئاسة الحكومة، "لا سيما في ظروف الشدة القاسية التي يمر بها لبنان".وتوجه الى هؤلاء النواب والى اللبنانيين بالقول: همنا واحد وهو انقاذ لبنان من محنته ورفع المعاناة والظلم عن اهلنا، معتبراً أن "هذا ما يتطلب التغيير في مقاربة الازمة نهجا وممارسة، بدءا بالاصلاح العاجل والجاد على مستوى السياسات المالية."وقال: "لن يستقيم ذلك من دون الشروع ايضا بالاصلاح السياسي الذي يبقى عنوانه الاول التصدي لعقلية الزبائنية وثقافة المحاصصة التي تحمي الفساد وتسبب الهدر وتستنزف موارد البلاد وطاقاته البشرية"، مشيراً الى أنه في مقدمة هذا الاصلاح تحقيق استقلالية فعلية للقضاء وتحصين مؤسسات الدولة ضد آفات الطائفية والمحسوبية.وأكّد أن "الاصلاح في السياسات المالية يبقى قاصرا إن لم يرتبط بسياسات واجراءات واضحة لاطلاق عجلة النمو الاقتصادي، كما انه لا معنى لاي من هذه الاصلاحات ان لم تكن مرتكزة على اهداف ومبادئ الانصاف والعدالة الاجتماعية وصيانة الحقوق والحريات العامة والخاصة."وشدد على أنه سيبقى كما كان دوما، "اعمل الى جانب كل الملتزمين قضية التغيير من اجل اصلاح الدولة وبسط سيادتها على كامل اراضيها واستعادة بلدنا موقعه ودوره العربي وثقة العالم به."