أخبار لبنان
21 أيلول 2022 - 01:33
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ميقاتي التقى وزير الخارجية الاميركي... بلينكن: الحاجة لاجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب

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ميقاتي التقى وزير الخارجية الاميركي... بلينكن: الحاجة لاجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب
Lebanon News
عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية انتوني بلينكن في نيويورك.

وقد شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، ومندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة امال مدللي، والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
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وحضر عن الجانب الاميركي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، والوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين.

وأكد بلينكن أنه عقد لقاء مثمرا مع الرئيس ميقاتي وتمت مناقشة الحاجة الى اجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب وضرورة تنفيذ الإصلاحات لدعم الشعب اللبناني.  

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان من أجل تحقيق السلام والازدهار.

وأوضح الرئيس ميقاتي من جهته أنه جرى بحث مجمل الملفات وتم التشديد بسكل خاص على ضرورة تجراء الانتخابات الرئاسية، كما أنه تمنى دعم لبنان من كل من هو قادر على ذلك. 

وقال ميقاتي:"تطرقنا الى المواضيع المتعلقة بالنارحين السوريين والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والكهرباء، وبشكل خاص الملف التربوي، ونحن على ابواب عام دراسي جديد. لمسنا كل تجاوب".

وكشف رئيس حكومة تصريف الاعمال أن ملف ترسيم الحدود البحرية يشهد تقدما كبيرا.
 
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