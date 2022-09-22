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22 أيلول 2022 - 02:07
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ميقاتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نؤكد إلتزام لبنان بتنفيذ كامل مندرجات القرار 1701 كما نؤكد تمسك لبنان المطلق بسيادته وحقوقه وثروته في مياهه الإقليمية ومنطقته الإقتصادية الخالصة

ميقاتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نؤكد إلتزام لبنان بتنفيذ كامل مندرجات القرار 1701 كما نؤكد تمسك لبنان المطلق بسيادته وحقوقه وثروته في مياهه الإقليمية ومنطقته الإقتصادية الخالصة Lebanon, news ,lbci ,أخبار للأمم,العامة,الجمعية,أمام,ميقاتي,
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ميقاتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نؤكد إلتزام لبنان بتنفيذ كامل مندرجات القرار 1701 كما نؤكد تمسك لبنان المطلق بسيادته وحقوقه وثروته في مياهه الإقليمية ومنطقته الإقتصادية الخالصة
Lebanon News
 
 
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