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29 أيلول 2022 - 13:10
29/09/2022 13:10:10
مارك ضو للـLBCI: هناك ضرورة لانتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية واليوم كل نائب حدد نقطة الانطلاق لديه ولدينا سلة من الاسماء وسليم اده هو أحدها وسنستمر بمناقشتها
مارك ضو للـLBCI: هناك ضرورة لانتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية واليوم كل نائب حدد نقطة الانطلاق لديه ولدينا سلة من الاسماء وسليم اده هو أحدها وسنستمر بمناقشتها
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