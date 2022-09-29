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29 أيلول 2022 - 13:10
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مارك ضو للـLBCI: هناك ضرورة لانتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية واليوم كل نائب حدد نقطة الانطلاق لديه ولدينا سلة من الاسماء وسليم اده هو أحدها وسنستمر بمناقشتها

مارك ضو للـLBCI: هناك ضرورة لانتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية واليوم كل نائب حدد نقطة الانطلاق لديه ولدينا سلة من الاسماء وسليم اده هو أحدها وسنستمر بمناقشتها Lebanon, news ,lbci ,أخبار ضرورة,هناك,للـLBCI,مارك,
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مارك ضو للـLBCI: هناك ضرورة لانتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية واليوم كل نائب حدد نقطة الانطلاق لديه ولدينا سلة من الاسماء وسليم اده هو أحدها وسنستمر بمناقشتها
Lebanon News
 
 
 
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