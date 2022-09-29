مارك ضو للـLBCI: هناك ضرورة لانتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية واليوم كل نائب حدد نقطة الانطلاق لديه ولدينا سلة من الاسماء وسليم اده هو أحدها وسنستمر بمناقشتها