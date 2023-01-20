وزير الطاقة يستعجل تمويل إفراغ سفينتي فيول أويل

وزير الطاقة يستعجل تمويل إفراغ سفينتي فيول أويل

الكهرباء تنتظر ايضا صرف الاموال لشراء الفيول المتوقف في البواخر امام الشاطئ اللبناني..

إفراغ البواخر وتشغيل المعامل سيؤدي إلى رفع ساعات التغذية إلى نحو خمسة يومياً.