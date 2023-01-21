طلاب المدارس الرسمية قد تطول عطلتهم

إضراب روابط التعليمِ الأساسي والثانوي والمهني والأساتذة المتعاقدين يدخل أسبوعه الثالث...

إضراب روابط التعليمِ الأساسي والثانوي والمهني، والأساتذة المتعاقدين في القطاع الرسمي، يدخل أسبوعهُ الثالث...



ويبدو أن تلاميذ المدارس الرسمية، في الدوامين الصّباحي والمسائي، يقبعون في عطلة لا أَجَلَ لها...



المطالِبُ هي هي... من تصحيح الرواتب والأجور، والعمل على إصدار سلسلة رواتب جديدة في موازنة 2023.

ناهيك عن إقرار رفع قيمة بدل النقل ودفع مُستحقات الأساتذة المتعاقدين عن الفصل الأول قبل نهاية الشهر، إضافة إلى مُطالبة الدّول المانحة بالايفاء بوعودها.