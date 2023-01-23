الـNBN تتضامن مع الـLBCI: التعرض لاي قناة او مؤسسة اعلامية هو خط أحمر

التعرض لاي قناة او مؤسسة اعلامية هو خط أحمر

استنكرت ادارة الشبكة الوطنية للارسال NBN التعرض لقناة LBCI معتبرةً ان "الحادث مدان وعلى كل المستويات وتدعو الأجهزة القضائية والأمنية المعنية بالتحقيق لكشف الفاعلين."



وأكدت ان "المساس او التعرض لاي قناة او مؤسسة اعلامية هو خط احمر تجدد التاكيد التضامن مع المحطة الزميلة، انطلاقا من واجب مهني ولحفظ موقع الاعلام اللبناني وهو ما اكد عليه رئيس مجلس الادارة المدير العام لقناة NBN قاسم سويد خلال اتصال برئيس مجلس ادارة LBC الشيخ بيير الضاهر واعرب عن استنكاره الشديد لحادثة القاء القنبلة ودعا الى حماية المؤسسات الاعلامية والانتباه الى المصطادين في الماء ومن يسعى الى ضرب الاستقرار الداخلي".