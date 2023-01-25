مخزومي التقى الراعي: لضرورة انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة فاعلة

غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على "تويتر": "أكدت لغبطة البطريرك بشارة الراعي ضرورة التكاتف لتأكيد تعجيل انتخاب رئيس جمهورية سيادي وإنقاذي لأن الأهم تخليص البلد من الجمود والمراوحة المتعمدين من قبل أطراف السلطة في ظل الانهيار المتمادي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية خصوصًا مع الارتفاع الجنوني المستمر للدولار".



وقال "جددنا تأكيد ضرورة انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة فاعلة تحمل خطة وبرنامجًا إصلاحيًا واضحًا وتكون قادرة على التنسيق مع المجتمع الدولي وإعادة لبنان لخريطة الدول الناجحة وحضنه العربي خصوصًا دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية".



