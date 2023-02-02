حمية: وزارة الاشغال هي شريك أساسي في عملية تحصين الأمن الغذائي للبنانيين

اكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه ان وزارة الاشغال العامة والنقل هي شريك أساسي في عملية تحصين الأمن الغذائي للبنانيين على امتداد الوطن، وذلك تم من خلال حجز المساحات المخصصة لبناء إهراءات على ارض مرافق أساسية:



- الشمال على أرض ‎مرفأ طرابلس

- بيروت على أرض ‎مرفأ بيروت.