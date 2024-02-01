باسيل: من المهم الانفتاح على الشرق والغرب وان يقوم لبنان على الحريّات والحق

شدد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده مع وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو في مقر عام "التيار" في ميرنا الشالوحي على ان لبنان عانى كثيراً من غطرسة وتعدّي اسرائيل ، مشيراً الى انها لا تزال تسطو على جزء من الاراضي اللبنانية، وتعتمد التهجير القسري للفلسطينيين وهو مبدأ ترفضه المجر كما لفت الى الاغتصاب الاسرائيلي لأرض جيراننا ومن مهانتهم الدائمة لكرامتهم وحياتهم خصوصاً في الاعتداءات الأخيرة على قطاع غزّة وعلى الضفّة الغربية وعلى الاراضي الجنوبية في لبنان.



وشدد باسيل على اهمية الانفتاح على الشرق والغرب وان يقوم لبنان على الحريّات والحق، وان تكون مؤسّساته وعلى رأسها الجيش اللبناني الوطني ضامناً وضماناً . وان تكون الشراكة والميثاقية في اساس الحياة العامة المشتركة، وعلى رأسها رئيس للجمهورية ضامن للوجود المسيحي الحرّ وحامٍ للدستور ولكّل المكوّنات الأخرى المتعايشة والمتآلفة.



وأمل باسيل بالحصول على مساعدة المجر واقناع اسرائيل بوجوب وقف حربها على غزّة وعدم توسّعها الى لبنان، وفي نفس الوقت بعدم استخدام لبنان منصة للهجمات على اسرائيل وان نحافظ على الهدوء والاستقرار ببلدنا وحدودونا وصولاً الى الانماء والازدهار المطلوبين لنا ولمنطقتنا.

وكذلك لفت الى أننا "متفقون على ان النزوح الجماعي الكثيف هو خطر على هوية الأوطان وشعوبها، ويجب منعه ومواجهته وخاصةً اذا كان يحمل في طيّاته مشاريع مشبوهة لتهجير المواطنين والمس بالكيانات والثقافات وان الارهاب والتطرّف العنفي هم اشكال من رفض الآخر فكرياً وجسدياّ، وهي اساليب تعبّر عن ضيق الصدر بسعة التنوّع الذي تمتاز به منطقتنا."

وشكر باسيل المساعدة التي تقدمها هنغاريا للبنان، وقال: "لا ننسى مساهماتها لترميم الكنائس ونشكرها على المشاريع، ولا ننسى المواقف السياسية تجاه النزوح والإرهاب والوجود المسيحي الحر".



