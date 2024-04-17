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خواجة للـLBCI: كيف نقوم بالانتخابات البلدية وهناك حرب قائمة؟
أخبار سياسية
2024-04-17 | 03:57
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خواجة للـLBCI: كيف نقوم بالانتخابات البلدية وهناك حرب قائمة؟
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة ان" المنظومات الاميركية والفرنسية والبريطانية أسقطت المسيرات وبعض الصواريخ الايرانية، ولا تستطيع اسرائيل أن تنسب فعل الاسقاط لها".
وعلى مقلب الملف الرئاسيّ قال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "في 31 آب الماضي قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرة، ولولا تلقفها البعض ولم تحصل كيديات، لكان لدينا رئيس للجمهورية وكنا بحال افضل".
واضاف "ماذا نسمي التحركات التي تقوم بها الكتل النيابية؟ أليست حوارًا ايضًا؟ فبري دعا إلى الحوار منذ أشهر ومن رفض المبادرة تلك فليتقدم بحلّ آخر".
وأكد أن "الدستور لا يمنع النائب من الانسحاب من الجلسة النيابية".
واعتبر ان "حركة الخماسية مؤيدة"، متنميًا أن تصل إلى نتيجة وتقرّب وجهات النظر.
وعن الانتخابات البلدية، سأل خواجة :"كيف نقوم بالانتخابات وهناك حرب قائمة وماذا عن الجنوب وأمنه؟".
وقال في هذا الصدد "البعض يحملنا المسؤولية، ونحن نقول له، في كل المناطق هناك توافق قائم بالنسبة للبلديات، ولا خوف من سقوط المرشحين من قبل "حركة امل" و"حزب الله"، اما بالنسبة للفرقاء الاخرين فهم من لديهم خوف خسارة مرشحيهم".
وفي ملف النازحين السوريين، لفت خواجة الى ان "35% من المساجين هم من الجنسية السورية"، مشيرًا الى ان "سبب الجرائم يعود الى حالة الفوضى القائمة والى ضعف الدولة".
واقترح أن تتعاون الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية والوزراء المعنيين بالاتفاق مع الاتحاد الاوروبي، لعودة النازحين الى بلادهم.
وقال "الاتحاد الاوروبي "بدو يبيعنا ياها"، فهو يتحدّث بالسيادات وفي الوقت عينه يفرض علينا بقاء السوريين".
واضاف "من يرفعون شعارات ضد السوريين اليوم، هم من تضامن معهم في وقت سابق".
وكشف ان لبنان دفع ثمن تدفّق النزوح السوري طيلة 13 سنة ما يُقدّر بـ25 مليار، سائًلا: " ماذا قدّم لنا الخارج؟".
أخبار لبنان
أخبار سياسية
للـLBCI:
بالانتخابات
البلدية
وهناك
قائمة؟
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