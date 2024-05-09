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ميقاتي اتصل بهنية لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار واجتياح رفح
أخبار سياسية
2024-05-09 | 16:03
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ميقاتي اتصل بهنية لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار واجتياح رفح
بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في آخر التطورات السياسية والميدانية، وخاصة مفاوضات وقف العدوان واجتياح رفح الجاري.
وأشاد هنية بالمواقف اللبنانية الداعمة للشعب الفلسطيني وصموده ونضاله، مؤكدا أن "لبنان على خط المقاومة المساندة للشعب الفلسطيني، وقدم الشهداء وخاصة في هذه المعركة".
ونوه بأن وقف العدوان على غزة سوف يساهم في وقف التصعيد على جبهة لبنان وغيره من الجبهات المساندة.
من جانبه أشاد رئيس الوزراء اللبناني بموقف حركة حماس قبولها مقترح الوسطاء لوقف العدوان على غزة، ومشيرا إلى موقف بلاده الثابت من فلسطين قضية وشعبا ونضالا، والعلاقة التاريخية بين الشعبين، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني وثباته والتأكيد على حق العودة.
كما نوه بأهمية متابعة الجهود المتعلقة بالأونروا في لبنان.
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