كيف تبدو الصورة في محيط مجلس النواب؟

أجواء محيط مجلس النواب صباح اليوم...

تزامناً مع اعتصام بعض النواب في مجلس النواب، بدت الأجواء هادئة صباح اليوم في محيط المجلس..