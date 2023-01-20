أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: لفتح تحقيق لمعرفة مصير الاموال الممنوحة من "الريجي"

جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج تطالب بفتح تحقيق لمعرفة مصير اموال الطلاب اللبنانيين في الخارج الممنوحة لهم من مؤسسة الريجي..

طالبت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج بفتح تحقيق لمعرفة مصير اموال الطلاب اللبنانيين في الخارج الممنوحة لهم من مؤسسة الريجي.



وكانت قد عقدت اجتماعها الدوري وأصدرت بيانا قالت فيه: "ليس عدلا أن تضيع أموال الطلاب اللبنانيين في الخارج الممنوحة لهم من مؤسسة الريجي والسبب الاهمال الفاضح من وزارة المال بشخص وزيرها تجاه هذا الملف المالي الذي يعود لطلاب ذاقوا الامرين في الغربة بسبب ظرفهم الاقتصادي الصعب الذي يهدد مصير مستقبلهم وهم اليوم بأمس الحاجة لاي دعم ولو كان بسيطا ليعينهم بعض الشيء، وبخاصة الطلاب المسجلين في جامعات روسيا واوكرانيا. ورغم المناشدات المتكررة لوزير المال التي اطلقتها جمعية الاهالي والتحذير من العواقب الوخيمة التي لا بد ان تقع على رؤوس الطلاب للتأخير الحاصل في الافراج عن حقوقهم، للاسف حتى الآن لم نجده يحرك ساكنا او يرف له جفن".



ودعته إلى تحمل المسؤولية امام الله والقانون وبما ان اللسان قد كل من المناشدة نتوجه الى الرأي العام والجهات المختصة والمعنية أسياسية كانت أم قضائية ونرفع صرختنا عاليا وهي بمثابة إخبار عن ملف مالي قد اطبق عليه وزير المال دون اي مبرر، وطالبت بفتح تحقيق لمعرفة مصير اموال الطلاب والتطنيش الذي يبديه معاليه والذي جعلنا نطرح علامات استفهام كبيرة حول هدا الملف الذي يتظهر فيه الفساد علنا.

