دعوة من بري إلى اللجان المشتركة

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية الى جلسة مشتركة في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 26 كانون الثاني 2023 وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

