أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين إعتصموا أمام مقر "اليونيسف": لأجر منصف بالدولار وبدل نقل وحوافز

أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين إعتصموا أمام مقر "اليونيسف": لأجر منصف بالدولار وبدل نقل وحوافز

نظم أساتذة التعليم في الدوام المسائي إعتصامًا أمام مقر اليونيسيف في بيروت لإعلاء الصوت والمطالبة بالحقوق.



وطالب الأساتذة بدفع مستحقاتهم بالدولار تمامًا كما يتم دفع مستحقات كل العاملين مع النازحين واللاجئين في كل الدول المضيفة.