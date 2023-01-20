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تفاصيل النهار الثاني لاعتصام نواب التغيير في المجلس

ماذا تقول يعقوبيان عن النهار الثاني لاعتصام نواب التغيير في المجلس؟



يواصل عدد من نواب التغيير البقاء في القاعة العامة في محاولة للضغط نحو عقد جلسات متواصلة وانتخاب رئيس.



فماذا عن النهار الثاني وماذا لو استمر اعتصامكم حتى الخميس؟ هل ستتركون القاعة لجلسة اللجان؟