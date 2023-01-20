النواب داخل المجلس والمتظاهرون خارجه.. ماذا في التفاصيل؟

كيف هي الصورة من أمام مجلس النواب..

تجمّع خارج محيط مجلس النواب عدد من المتظاهرين دعماً للنواب المعتصمين في الداخل.



ماذا في التفاصيل؟





