تحقيقات الوفد الاوروبي في يومها الاخير..

الوفد الاوروبي يواصل تحقيقاته في يومها الاخير



يواصل الوفد الاوروبي تحقيقاته في يومها الاخير في بيروت..



فماذا في جدول مواعيد الجمعة؟