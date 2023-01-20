القرم: تمديد مهلة تقديم عروض تلزيم الخدمات البريدية الى ١٦ شباط المقبل

القرم: تمديد مهلة تقديم عروض تلزيم الخدمات البريدية الى ١٦ شباط المقبل

أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم عن تمديد مهلة تقديم العروض المزايدة التي أطلقتها وزارة الاتصالات لتلزيم الخدمات البريدية الى ١٦ شباط المقبل، بعد أن كانت مقررة يوم الثلاثاء في ٢٤ كانون الثاني، وذلك إفساحاً في المجال أمام عدد أكبر من الشركات للمشاركة في المزايدة بهدف تحقيق مبدأ المنافسة الشفافة.



وأُلغيت كل الدعوات التي كانت موجّهة الى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وهيئة الشراء العام ومجلس الخدمة المدنية لحضور فضّ العروض.