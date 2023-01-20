وفد البنك الدولي عند كنعان: الإصلاحات وإعطاء أولوية للمستشفيات الخاصة والحكومية

وفد البنك الدولي عند كنعان: الإصلاحات وإعطاء أولوية للمستشفيات الخاصة والحكومية



إستقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة وفدًا من البنك الدولي آتيًا من واشنطن.



وتم البحث في المسائل المالية والإصلاحية والمشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي، سيما على صعيد إدارة التمويل والعمليات الإصلاحية المرتبطة بالموازنة وإعادة هيكلة القطاع العام والحكومة الإلكترونية.



وكانت جولة أفق شاملة ركز خلالها النائب كنعان على المسألة الإجتماعية من الزاويتين الصحية والتربوية، سيما في المناطق التي هي في حاجة إلى عناية مركزة وطارئة لتستمر إلى حين بلوغ مرحلة الإنقاذ الفعلي.



وأشار كنعان إلى الإتفاق على عقد جلسة في الأيام المقبلة مع مكتب البنك الدولي في بيروت لمتابعة هذه الأمور.



وتم التركيز على مسألة المستشفيات الخاصة والحكومية التي تقاوم الإنهيار الشامل وإعطاء الملف الأولوية والإهتمام ضمن البرامج الملحوظة بين لبنان والبنك الدولي.