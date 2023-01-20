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أكاديمية بشير الجميل أطلقت دورتها الأولى من المستوى الثاني

أخبار لبنان
2023-01-20 | 09:14
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أكاديمية بشير الجميل أطلقت دورتها الأولى من المستوى الثاني
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أكاديمية بشير الجميل أطلقت دورتها الأولى من المستوى الثاني

أكاديمية بشير الجميل أطلقت دورتها الأولى من المستوى الثاني

أطلقت أكاديمية بشير الجميل دورتها الأولى من المستوى الثاني (Level 2) مساء الأربعاء 18 كانون الثاني 2023 في قاعة كنيسة مار يوسف المطيلب.

وقد ضمت 16 شخصًا من الذين تابعوا الدورة الأولى وقد تم اختيارهم من قبل رئيس الأكاديمية بعد أن أجروا إختبارًا خطيًا وشفهيًا.

وسيلقي محاضرات المستوى الثاني أصحاب إختصاص في المجالات التالية:
1- الأخلاقيات
2- الجيوبوليتكس
3- تاريخ وتراث المتصرفية 
4- من السياسة إلى السياسيات 
5- التواصل
6- البروتوكول والإتيكيت
7- السياسة الخارجية والديبلوماسية 
8- فن القيادة 
9- الأنظمة الإقتصادية 
10- اللوبي والإنتشار اللبناني، 
وذلك بهدف تدريب المشاركين على فن القيادة والحوار وممارسة العمل السياسي والوطني ضمن توجهات الأكاديمية للعب دور أساسي في بناء المجتمع.

واستهلت الحلقة الأولى بكلمة ترحيبية من المهندس ألفراد ماضي رئيس الأكاديمية، معرفًا ومؤهلًا بالمحاضر ومستعرضًا أهمية المواضيع والمحتويات التي ستتطرق إليها الحلقات وضرورة الإلتزام والحضور. ومن ثم شرع المحاضر بعرض موضوع "الأخلاقيات" عنوان الحلقة الأولى، شارحًا تعريفاتها كما حددها الفلاسفة.

وتم الإستماع إلى خطابات بشير التي تتحدث عن الأخلاق وكيف تطبق على مجتمع اليوم في وضعنا الحالي. كما تم دراسة حالات معينة ومناقشتها بين الحضور لتمييز تطابقها مع المبادئ الأخلاقية من عدمه في جو تفاعلي تحليلي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ختام كل حلقة، على المشاركين القيام بعمل تطبيقي بحثي يعطيه المحاضر، ويكون بمثابة إختبار لما ورد خلال كل حلقة.

وستستمر المحاضرات كل أربعاء ولمدة عشر حلقات متتالية.

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