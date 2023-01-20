وزير الإعلام تسلم إدارة تلفزيون لبنان بناء على قرار قضائي: جهود ستبذل لوضعه على سكة النهوض

وزير الإعلام تسلم إدارة تلفزيون لبنان بناء على قرار قضائي: جهود ستبذل لوضعه على سكة النهوض



تسلم اليوم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري إدارة "تلفزيون لبنان" من المديرة الموقتة فيفيان لبس، وذلك بناء على قرار قضائي أعفى لبس من مهامها.



وبعد عملية التسليم والتسلم، عقد الوزير المكاري إجتماعًا مع مديري الأقسام في التلفزيون إستمع فيه إلى مطالبهم وأجاب عن أسئلتهم.



وأشار في كلمة له إلى أن الإدارة إستمرارية، وطلب منهم الإستمرار في تسيير أعمال المرفق العام بالشراكة الكاملة بين الإدارة والموظفين، وطمأن إلى أن جهودًا ستبذل لوضع التلفزيون الأم على سكة النهوض رغم الأوضاع المالية الصعبة.