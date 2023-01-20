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نصار بعد لقائه الراعي: بكركي ليست منبرا لإطلاق المواقف السياسية

أخبار لبنان
2023-01-20 | 12:04
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نصار بعد لقائه الراعي: بكركي ليست منبرا لإطلاق المواقف السياسية
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نصار بعد لقائه الراعي: بكركي ليست منبرا لإطلاق المواقف السياسية

الراعي استقبل وزير السياحة في بكركي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار.

وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة.

وفضل نصار عدم الإدلاء بتصريح بعد اللقاء، معتبرا أن "بكركي ليست منبرا لإطلاق المواقف السياسية".
 
حرفوش 
 
كما استقبل الراعي عمر حرفوش، الذي عرض له مشروع الجمهورية الثالثة ورؤيته للبنان.  

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