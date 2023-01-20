الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المعهد الوطني العالي للموسيقى قرر فصل عاملين وفسخ عقدهم: يعملون على إشاعة الفوضى والقيام بالشغب وكسر القوانين

أخبار لبنان
2023-01-20 | 12:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المعهد الوطني العالي للموسيقى قرر فصل عاملين وفسخ عقدهم: يعملون على إشاعة الفوضى والقيام بالشغب وكسر القوانين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المعهد الوطني العالي للموسيقى قرر فصل عاملين وفسخ عقدهم: يعملون على إشاعة الفوضى والقيام بالشغب وكسر القوانين

المعهد الوطني العالي للموسيقى: الإدارة تقف بالمرصاد في مواجهة أي عبث بالمؤسسة

أعلن المعهد الوطني العالي للموسيقى في بيان، أن "مؤسسات الدولة تشهد، في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي يمر فيها لبنان، استهدافاً ممنهجاً ومنظماً يطالها لأهداف مبيتة، وقد طال هذا الاستهداف أحد الصروح الوطنية وهو المعهد الوطني العالي للموسيقى، والكونسرفتوار الوطني يتعرض منذ فترة لحملة تدميرية من قبل أشخاص يبيّتون نوايا خبيثة، ويعملون بشكل منتظم على إشاعة الفوضى والقيام بالشغب وكسر القوانين مرات عدة، من دون أي رادع، ورغم تنبيههم إلى خطورة ما يقومون به من قبل الإدارة، وصولاً إلى بتر السنة الدراسية متذرعين بحجج واهية، راكبين موجة حقوق الأساتذة ومطالبهم، في حين أن إدارة الكونسرفتوار كانت تعمل بشكل حثيث ومتواصل على تحقيق هذه المطالب التي تعتبرها محقة، إلى أن توصلت إلى تحقيقها المطالب بشكل رسمي وقانوني، وبالتالي إصدارها في مراسيم موقعة من الوزراء المعنيين"، لافتا الى أنه "رغم تحقيق المطالب وتنفيذها، استمر هؤلاء في النهج التدميري الذي اعتمدوه، وفي الاستفحال في الخطأ وتخطي القوانين في العديد من المرات والمواقف، بل وصل بهم الأمر إلى مطالبة الإدارة بأمور خارجة عن القانون".

وقال البيان ان "إدارة المعهد تقف بالمرصاد في مواجهة أي عبث بالمؤسسة وأي فوضى وكسر القوانين. كما أنها تمنع منعاً باتاً أي شكل من أشكال الفساد مهما علا شأن المرتكبين. وتؤكد أنها تقوم بواجباتها ومهمتها الوطنية، التي تسعى من خلالها إلى النهوض بالمؤسسة وإعادة بنائها بما يتلاءم مع تاريخها العريق، لتكون مؤسسة قوية تطمح إلى خلق مناخ ثقافي وتكريس تيار موسيقي يكون مع أوركسترات الكونسرفتوار سفيرا للبنان الثقافي في العالم".

وأضاف: "إن إدارة الكونسرفتوار تقف في مواجهة أي محاولة لتخريب الاستراتيجية المعتمدة لإيصال صورة لبنان الحقيقية إلى العالم، وأي محاولات لخرق القوانين المرعية الإجراء. وتؤكد أنها تروّت طويلاً قبل أن تتخذ أي إجراء، في محاولة منها لحثّهم على العودة عن النهج الخاطئ الذي يتبعونه، لكن بعدما تأكد لها أنهم لم يرتدعوا رغم كل المطالبات واستمروا في الإمعان بالارتكابات الخارجة عن القانون. لذلك، اتخذت الإدارة قراراً بفصلهم وبفسخ عقدهم صوناً للمؤسسة وحفاظاً عليها لتكون الحصن الذي يحمي كل العاملين فيه والأجيال المقبلة، وتكون ركناً من اركان لبنان الذي يساهم في تكريس صورته الحضارية ونهضته".

آخر الأخبار

أخبار لبنان

المعهد الوطني العالي للموسيقى

الكونسرفتوار

فصل

عاملين

LBCI التالي
شهادات في التحقيقات الاوروبية بدأت تقارب حد الاعتراف (نداء الوطن)
التنسيق بين جنبلاط وحزب الله يعود من باب الايجابية (الاخبار)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-01-18

فصل نائب أردني من البرلمان بعد مناشدته ولي عهد السعودية عدم منح مساعدات للمملكة

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-14

دقائق تفصلنا عن تتويج ملكة جمال الكون الـ71... تابعوا اعلان النتيجة عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-14

ساعة تفصلنا عن انطلاق حفل انتخاب ملكة جمال الكون الـ71 والتي تشارك فيه ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون... تابعوا هذا الحدث الجمالي العالمي عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-14

ساعات تفصلنا عن تتويج ملكة جمال الكون لعام 2023..فكيف تبدو اللمسات الأخيرة؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
14:31

جورج عقيص ورازي الحاج في مجلس النواب

LBCI
أخبار سياسية
14:24

نائبا القوات رازي الحاج وجورج عقيص سينضمان الى النواب المعتصمين في المجلس النيابي

LBCI
أمن وقضاء
13:36

المهمة الأولى للقضاء الأوروبي في لبنان إنتهت... فهل يدّعي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هل تتوقّف السوبرماركت عن قبول البطاقات المصرفية من المواطنين؟

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:37

يوم رياضي عالمي في الرياض يجمع أبرز نجوم كرة القدم في العالم

LBCI
حال الطقس
00:38

المرتفع الجوي يستمرّ لنحو الأسبوع..

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-19

انطلاق الجلسة الـ 11 لانتخاب رئيس للجمهورية بغياب النواب مع عذر: اكرم شهيب، بيار بو عاصي، طوني فرنجية، علي عسيران، تيمور جنبلاط ، ادغار طرابلسي

LBCI
فنّ
04:34

وفاة المغني الأميركي ديفيد كروسبي عن عمر يناهز الـ81 عاماً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:42

اجتماع بين نتنياهو وجيك سوليفان... وملفات عدة على الطاولة أبرزها تطبيع العلاقات السعودية مع اسرائيل

LBCI
رياضة
13:37

يوم رياضي عالمي في الرياض يجمع أبرز نجوم كرة القدم في العالم

LBCI
أمن وقضاء
13:36

المهمة الأولى للقضاء الأوروبي في لبنان إنتهت... فهل يدّعي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هل تتوقّف السوبرماركت عن قبول البطاقات المصرفية من المواطنين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

صوت لبنان في منظمة الأمم المتحدة معلّق!

LBCI
أخبار سياسية
13:27

كيف هي الصورة من داخل مجلس النواب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

قرار جديد بالبدء بتقاضي رسوم المعاملات الرسمية "نصف كاش ونصف شيك"

LBCI
أخبار سياسية
13:20

في محيط المجلس تظاهرة داعمة للنواب... فكيف هي الصورة الآن؟

LBCI
أخبار سياسية
13:17

فرنسا العاملة على خط الرئاسة تعمل أيضًا على خط الكهرباء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار سياسية
09:13

تعاميم لمصرف لبنان حول السحوبات بالعملات الأجنبية...

LBCI
امن وقضاء
04:55

أسعار المحروقات تواصل الارتفاع... كيف أصبحت؟

LBCI
أخبار دولية
04:19

لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة

LBCI
فنّ
05:00

أغنية "بسبوس عاشق بسة" في عرض أزياء Louis Vuitton (فيديو)

LBCI
منوعات
08:41

أصوات جنسية على الهواء في "بي بي سي" ... والقناة تعتذر!

LBCI
اقتصاد
04:06

وزارة الإقتصاد: لا أزمة خبز

LBCI
صحف اليوم
00:23

لبنان أمام مفترق طرق.. وتهديد بوصول الدولار الى 100 ألف (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار لبنان
15:55

عدد من النواب التغييريين مستمر بالاعتصام داخل مجلس النواب.. ماذا قالت حليمة قعقور للـLBCI؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة