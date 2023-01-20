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211 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة... ماذا عن الكوليرا؟
أخبار لبنان
2023-01-20 | 14:44
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211 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة... ماذا عن الكوليرا؟
لبنان يسجل إصابات جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا، تسجيل 211 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1226529، كما تم تسجيل حالتي وفاة.
كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل أي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.
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