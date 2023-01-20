نائبان قواتيان ينضمان الى النواب المعتصمين في البرلمان... عقيص للـLBCI: جئنا لإبداء التضامن مع زملائنا

اعتصام النواب مستمر لليوم الثاني على التوالي

لليوم الثاني على التوالي، يستمر اعتصام النواب داخل المجلس النيابي في محاولة منهم للوصول الى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية.



لكن المفارقة كانت انضمام نائبي القوات اللبنانية رازي الحج وجورج عقيص للمعتصمين داخل المجلس.



وفي السياق، قال النائب جورج عقيص للـLBCI: "جئت أنا والزميل رازي الحج بتكليف من رئيس حزب القوات لإبداء التضامن مع زملائنا المعتصمين".

أما النائب ملحم خلف، فقال للـLBCI: "نحن اليوم بخطر انزلاق كلّي نحو اسقاط الديمقراطية في لبنان. نحن أمام مشهدية معاناة وأنين شعبنا".



وسأل خلف: "هل نحن كـ128 نائبا لنا الحق بترك أهلنا من دون اعادة تكوين السلطة بأسرع وقت؟"، لافتا الى أن تكوين السلطة لا يبدأ إلا من رأس الهرم.