بيان لوزارة الخارجية والمغتربين حول تسديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة... ماذا جاء فيه؟

بيان لوزارة الخارجية والمغتربين حول تسديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة... ماذا جاء فيه؟

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية والمغتربين بيانًا أشار فيه إلى أن عدة تقارير إعلامية حملت عن غير وجه حق الوزارة مسؤولية التقصير الحاصل في تسديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة وحرمانه من حق التصويت.



وأوضح البيان ما يلي:

١- تتابع وزارة الخارجية والمغتربين منذ عدة أشهر مسألة تسديد المساهمات المستحقة وغير المسددة لتاريخه من قبل لبنان لعدة منظمات دولية وإقليمية ومنها الأمم المتحدة، مما يؤثر على حق لبنان بالتصويت.

٢- أجرى وزير الخارجية والمغتربين لهذه الغاية عدة إتصالات ومراجعات وإجتماعات مع الجهات الرسمية المعنية للمساعدة في تحويل الأموال اللازمة إلى البعثات اللبنانية في الخارج لسداد الإشتراكات والمتأخرات، وسبق أن تلقى الوزير بوحبيب وعودًا بحل موضوع تحويل الأموال اللازمة بالسرعة المرجوة.

٣- حرصًا منها على عدم تقاذف مسؤولية أسباب التأخير الحاصل في تحويل الأموال لأسباب خارج صلاحية ونطاق عمل الوزارة، فقد نبهت وزارة الخارجية والمغتربين وما زالت تؤكد عل وجوب المعالجة الفورية لهذا الملف نظرًا لأهميته ولدور لبنان في المؤسسات الدولية والإقليمية.