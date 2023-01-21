شركة CABLE VISION توضح ما جاء عن حجب قناتي " LBCI " و"الجديد"

ردّت شركة Cable Vision على "بعض وسائل الإعلام تناولت أخيرا معلومات تفيد بأنها حجبت قناتي الـ LBCI والجديد عن المشتركين".



وأوضحت الشركة في بيان أن شركة Cable Vision وقناتي الـLBCI والجديد لم يقطعا الإرسال عن المشتركين في المناطق اللبنانية، بل انقطع الإرسال في بعض المناطق فقط، إما بناء على طلب شركة خاصة من بعض الموزعين بحجب إرسال القناتين في هذه المناطق، وخلف هذا الطلب أهداف تجارية وتنافسية واضحة، او من قبل بعض موزعي الكايبل الذين فضلوا قطع الإرسال خوفا من تبعات قانونية مع شركتنا.



ولفتت إلى أنه تم الاجتماع مع هؤلاء الموزعين للتأكيد بأن الشركة ليست في صدد اطلاق اي تحرك قانوني ضدهم، وأن قطع الإرسال لم يكن مبررا، داعية اياهم لاعادة البث بالتوازي مع التفاوض التجاري للاتفاق على الحقوق.



واشارت الشرمة إلى أن ثلاث محطات كبرى هي الـ MTV والـ LBCI والجديد قامت بحملة إعلانية لجباية الحقوق، وقد هدفت الحملة الى حماية حقوق ملكية المحطات الفكرية، وللمطالبة بلزوم بث محتواها مقابل اشتراك شهري يدفعه المشاهد. وقد أتت هذه الحملة للمحطات الثلاث الكبرى المذكورة، بسبب شركات توزيع كثيرة تعمل في لبنان، على نقل المحتوى الذي تبثه القنوات العالمية والمحلية على حد سواء، موزعة إياه بعدها للمواطنين، من خلال شبكات الكايبل.



وتابعت أن محطتي LBCI والجديد قررتا توكيل شركة Cable Vision بالجباية العائدة لهما، نظرا للعلاقة التجارية المميزة للشركة مع العدد الأكبر من موزعي الكايبل، أما في المقابل، فقامت محطة MTV بتوكيل شركة السيد جورج عبد المسيح بجباية مستحقاتها.



وقالت شركة Cable Vision: " إننا شركة بث تمتلك حقوقا وتعيد توزيعها وبيعها في السوق اللبنانية. وإن العقد الموقع من قبل الشركة مع قناتي الـ LBCI والجديد يأتي ضمن هذا الإطار، دون أن يشكل احتكارا للسوق بأي شكل من الأشكال. وهي تعمل بمسؤولية ومهنية، وتقوم بإعادة بث المحتوى الذي تشتريه بحق حصري أو غير حصري، مما يشكل هدف عملياتها الأساسي".