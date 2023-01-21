لليوم الثالث على التوالي نواب التغيير داخل مجلس النواب

لليلة الثانية على التوالي، بقي عدد من نواب التغيير داخل مجلس النواب، معتبرين أن من واجب كل نائب عدم مغادرة المجلس قبل انتخاب رئيس للجمهورية.وأكد النائب فراس حمدان من داخل مجلس النواب للـLBCI أن لا إمكانية لاي إجراء إصلاحي أو خطة إنقاذية إلا من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.وطالبت النائبة حليمة قعقور من جهتها في حديث عبر برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI بانتخاب رئيس للجمهورية، مشددة على أنه على كل جهة سياسية أن تطرح اسم الرئيس التي تراه مناسبا والقيام بدورها وتقريب وجهات النظر.وأوضحت النائبة نجاة صليبا أن المجلس النيابي في حالة انتخابية فقط ومن يأتي ليقف معنا يقف إلى جانب الدستور، مؤكدة أن الهدف ليس الإسم بل تطبيق الدستور.