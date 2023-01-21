عقيص للـLBCI: نقف إلى جانب كل كتلة تأخذ على عاتقها إنهاء حالة الفراغ الرئاسي

وشدد على أننا "ضد عقد جلسات نيابية تشريعية، لكن عمل اللجان النيابية وتحضير الإقتراحات لحين إنتخاب رئيس أمر آخر."



كما لفت إلى أننا "ضد إجتماع الحكومة كأن شيئًا لم يكن وبشكل يوحي بانتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال."





أكد النائب جورج عقيص أننا "نقف إلى جانب كل كتلة تأخذ على عاتقها إنهاء حالة الفراغ الرئاسي، لكن المهم على ماذا سنتفق نتيجة هذا إعتصام النواب داخل المجلس النيابي."وأوضح، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أنه "ليس لدينا أي مانع للذهاب لحوار حول إسم آخر للرئاسة لديه الحد الأدنى من المقومات السيادية الإصلاحية."