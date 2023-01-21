عطالله للـLBCI: ذاهبون جديا نحو سلة من الاسماء الرئاسية

عطالله للـLBCI: اتصالات جدية بدأت اليوم

كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله أن اتصالات جدية، متعلّقة بملف رئاسة الجمهورية، بدأت اليوم مع مَن نعتبر أنهم متحررون من التزامات خارجية.



وأكد في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI أننا ذاهبون في اتجاه جدي للوصول إلى سلّة تفاهمات من ضمنها سلة من الاسماء للرئاسة.



ورأى عطالله أن هناك اصطفافين سياسيين داخل مجلس النواب لا يمكن أن يلتقيا ابدا، موضحا أنه لذلك يطرحون سلة من الاسماء للتوصل إلى شخصية تسطيع أن تحصل على أكبر إجماع ممكن.