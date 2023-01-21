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داخل هذه الغرف في المجلس يقيم نواب التغيير (فيديو)

أخبار لبنان
2023-01-21 | 07:32
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داخل هذه الغرف في المجلس يقيم نواب التغيير (فيديو)
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داخل هذه الغرف في المجلس يقيم نواب التغيير (فيديو)

إليكم الصورة...

حصلت الـLBCI على فيديو من داخل مبنى مجلس النواب تظهر فيه الغرفة والصالة التي يقيم بها النواب التغييريون منذ يوم الخميس كما أغراضهم، بالاضافة إلى قاعة مجلس النواب.
 

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