داخل هذه الغرف في المجلس يقيم نواب التغيير (فيديو)

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حصلت الـLBCI على فيديو من داخل مبنى مجلس النواب تظهر فيه الغرفة والصالة التي يقيم بها النواب التغييريون منذ يوم الخميس كما أغراضهم، بالاضافة إلى قاعة مجلس النواب.