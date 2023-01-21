هزتان ارضيتان في سوريا شعر بها سكان لبنان

افاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه عند الساعة 15،31 وقعت هزة ارضية داخل الاراضي السورية على بعد 31 كلم من مدينة حمص ، قوتها 4،4 درجات على مقياس ريختر ، كما تبعد عن بيروت 135 كلم، شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية.



كما ضربت هزة أرضية ثانية عند الساعة 16،27 مدينة حمص في سوريا، في الموقع نفسه الذي حصلت فيه الهزة الاولى، وبلغت قوتها 4،1 درجات على مقياس ريختر، شعر بها ايضا سكان بعض المناطق اللبنانية.