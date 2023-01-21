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وزارة الصحة: 212 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

212 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل " 212 إصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1226741، كما تم تسجيل حالتي وفاة ".



كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، واي حالة وفاة.