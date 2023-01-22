عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان للـLBCI: هدفنا تأمين إستدامة الـ4 ساعات كهرباء على مدى 6 أشهر

عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان للـLBCI: هدفنا تأمين إستدامة الـ4 ساعات كهرباء



أكد عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله أن "هدفنا تأمين إستدامة الـ4 ساعات كهرباء على مدى 6 أشهر بين الـ550 و600 ميغاواط".



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أوضح عبدالله أن "موضوع تفريغ الباخرتين المحملتين بالغاز اويل لمعملي دير عمار والزهراني متوقف على اجراءات روتينية بين مصرف لبنان ووزارة المالية وخلال أيام قليلة جداً ستتم عملية التفريغ وفحص العينات".



في سياق متصل، أكد في سياق حديثه انه "لا يمكننا اليوم توزيع الكهرباء على مناطق لا يمكن جبايتها، وفي الوقت نفسه لا يمكننا معاقبة جميع الناس".



كما أعلن عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان انه "من المفترض بالمرحلة المقبلة ان تبدأ عمليات الصيانة بمعمل الزهراني ومن المفترض بغضون 5 الى 6 أشهر أن يكون معمل الزهراني على كامل الجهوزية مثل معمل دير عمار".







