"حزب الله" دان حرق القرآن في السويد: للمبادرة فورًا لمعاقبة المرتكبين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم

"حزب الله" دان حرق القرآن في السويد: للمبادرة فورًا لمعاقبة المرتكبين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم

دان "حزب الله" بشدة ما حصل من حرق للقرآن الكريم في السويد، مستنكرًا هذا الفعل الإجرامي المقيت بحق الدين الإسلامي والرموز الإسلامية المقدسة.



واعتبر أن هذه الخطوة تأتي في سياق مسلسل التطاول المشين على رسول الله الأعظم محمد بن عبدالله وعلى مراجع المسلمين ورموزهم ومقدساتهم، وهو إساءة بالغة لأمة الإسلام على امتداد العالم من شرقه إلى غربه، ولا يمكن السكوت عنها على الإطلاق.



وحمل "حزب الله" الحكومة السويدية المسؤولية الكاملة عن هذا الفعل القبيح، داعيًا إياها إلى المبادرة فورًا لمعاقبة المرتكبين والعمل لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.



وطالب الحكومات الإسلامية والمرجعيات والهيئات والمؤسسات الإسلامية بالتنديد بهذه الإساءة الكبيرة والعمل لتكوين رأي عام عالمي يحول دون حصول مثل هذه الإنتهاكات الخطيرة مجددًا.