أمين الجميل بعد لقائه الراعي: نحذر من مخطط يهدف إلى تعطيل مسيرة الوطن

أمين الجميل بعد لقائه الراعي: نحذر من مخطط يهدف إلى تعطيل مسيرة الوطن



إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الرئيس أمين الجميل الذي وصف كلام الراعي في عظة قداس الأحد بـ"خير الكلام"، وقال: "حبذا لو يدعونا إلى تفهم خطورة الوضع والمأساة التي يعيشها الشعب والمستقبل القاتم الذي لا نعرف اين سيوصلنا وليس علينا اليوم إلا العمل على كيفية إنقاذ هذا الشعب من مأساته الإجتماعية".



ورأى أنه "من الضروري العودة على الصعيد السياسي إلى اتفاق بعبدا بدلًا من اللجوء إلى حوارات وابتداع مشاريع من هنا وهناك، فالحوار يتخذ حجة لعدم إيجاد الحل في وقت المطلوب العودة إلى الأساس والإلتقاء حول المفاهيم التي تفتح المجال للسلام الحقيقي، فالنقاط المتفق عليها موجودة ومن الضروري وضع جهدنا للحل والعمل وفق الضمير وهذا ما ينقذ لبنان".



وردًا على سؤال حول عقد حكومة تصريف الأعمال جلسات لمجلس الوزراء، حذر الجميل من مخطط هادف لتعطيل مسيرة الوطن، وقال: "يبتدعون البدع ليصبح الفراغ الرئاسي شيئا طبيعيًا"، مضيفًا أن "تصريف الأعمال يجب أن يترافق مع عمل جدي لانتخاب الرئيس، فلا يكون البديل لينسينا الإستحقاق الرئاسي".