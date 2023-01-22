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بري يدين سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن: إعتداء على كل الرسالات والكتب السماوية

أخبار لبنان
2023-01-22 | 07:02
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بري يدين سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن: إعتداء على كل الرسالات والكتب السماوية
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بري يدين سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن: إعتداء على كل الرسالات والكتب السماوية

بري يدين سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن: إعتداء على كل الرسالات والكتب السماوية

دان رئيس مجلس النواب نبيه بري "سماح السلطات السويدية للسياسي الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم"، معتبرًا أن "تكرار مثل هذه الإستباحة للمقدسات على النحو الذي حصل أمس بقدر ما هو إعتداء على مشاعر ومقدسات أكثر من مليار ونصف مليار مسلم في العالم هو أيضًا إعتداء على كل الرسالات والكتب السماوية".

ولفت بري إلى أن "التغاضي عن مثل هذه الأعمال المشينة والسكوت عنها تحت حجة حرية التعبير يؤسس لتعميم خطاب الكراهية والعودة إلى الجاهلية البغيضة في مرحلة العالم والإنسانية بأمس الحاجة إلى التلاقي والحوار والإقتداء بما جاء به القران الكريم نفسه من قواعد في الحرية والعدالة والمساواة على كلمة سواء".
 

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