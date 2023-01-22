الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي تردّ على بيان روابط التعليم الرسمي
أخبار لبنان
2023-01-22 | 07:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي تردّ على بيان روابط التعليم الرسمي
بيان اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: اضرابنا مستمر
ردّت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على بيان روابط التعليم الرسمي.
وقالت في بيان: "ردا على بيان روابط التعليم الرسمي الذي شوه الحقائق وأثبتت انها اللسان المتكلم باسم وزير التربية والسلطة السياسية.
ونرفض ما جاء فيه جملة وتفصيلًا:
أولا: نستنكر ما جاء في بيان الروابط عن تحميل الجهات المانحة سبب الاضراب، ونرفض التوجه لها بالكلام، فنحن ابناء الدولة اللبنانية، ونتوجه الى وزارة التربية اللبنانية لنطالب وزير التربية بدفع ما قدمته الجهات المانحة من قروض وهبات احتجزت بمعرفته. نرفض خطاب روابط ليس فيه من العمل النقابي شيء، لابل انه معيب جدا، ان تتوجه روابط تعليم الى جهات مانحة على طريقة "شحاد ومشارط". الأولى بالروابط أن تسأل وزير التربية عباس الحلبي ووزير المالية يوسف الخليل ان يفكوا أسر الملايين التي وصلت.
ومن المعيب أكثر دخول الاساتذة في الروابط بلعبة ابتزاز التلاميذ السوريين على طريقة "شو بيجي منهم منيح، واللعب على وتر العنصرية جاهز..."
وهنا نسأل الجهات المانحة ان تطلب منصات شفافة لمعرفة أين هو مصير الهبات والقروض التي دفعتها، كما نسألها ان تدعم القطاع التعليمي بشرط وجود الشفافية بكل ما صرف وما سيصرف، والا تكون مساهمة في الهدر الحاصل.
ثانيا: نرفض رمي الكرة في ملعب الحكومة، ونركز على ان الكرة في ملعب وزير التربية عباس الحلبي الذي صرح بحصوله على ٦٠ مليون دولار، وهو من لا يضع النقاط على الحروف بالقول من تصرف في هذه الاموال، كما ان تنفيذ العقد الكامل رقم ٢٣٥ في درج مكتبه وهو من لا يريد تنفيذه، وبدل النقل أقر في مجلس الوزراء، وهو من أعلن اقرار هذا المرسوم، ومن ارسل جداول الى المدارس لصرفه، ومن ثم عاد وغير اقواله، وحوافز ٣ الاف استاذ التي قال سيصرفها من صناديق المدارس، هو من لا يرسل التعميم اللازم الى المدراء.
لذا، ان ارادت الروابط لعب دور الشيطان، فلتتكلم باسمها ولا تحشر المتعاقدين معها، اذ ان المتعاقدين قالوا كلمتهم بأنها لا تمثلهم، ونحن أدرى بحقوقنا، ولن نكون حشدا ووسيلة لهم في حروبهم.
ثالثا: حقوق الاساتذة المتعاقدين واضحة ومعروفة، حوافز ١٣٠$، عقد كامل رقم ٢٣٥ ولهذا العام، بدل نقل للعام الماضي ولهذا العام حوافز ٩٠$ ل ٣ الاف أستاذ عن العام الماضي، ومستحقات العام الماضي وهذا العام.
وكل مساومات الروابط لا تعنينا، وما يصرحون به من بيانات معيبة لا تعنينا ولا تمثلنا، وكفاها استغلالا لحقوق المتعاقدين بإقحام اسمهم في بيانها المعلب لصالح وزير التربية ووزير المالية والحكومة، لتوفير لهم ولها مزراب هدر جديد".
وختمت: "ختاما، شتّان بين الأحرار والأقزام. اضرابنا مستمر حتى تحصيل الحقوق.لا تفاوض لا مساومة، يعلن وزير التربية عن دفع الحقوق، نعلن العودة. والا فليبقوا في دوامة الابتزاز آخذين الاساتذة متعاقدين وملاك مع التلاميذ اللبنانيين والسوريين رهينة لتأمين ما تبخر..".
آخر الأخبار
أخبار لبنان
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي
روابط التعليم الرسمي
التالي
العثور على قنبلة داخل مجمع في ضهر العين - الكورة
أهالي الطلاب في الخارج شكوا تقاعس السفارة في ألمانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-01-18
تحرّك لروابط التعليم الرسمي في محيط السراي الحكومي
آخر الأخبار
2023-01-18
تحرّك لروابط التعليم الرسمي في محيط السراي الحكومي
0
أخبار لبنان
2023-01-16
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أكدت الاستمرار في الإضراب
أخبار لبنان
2023-01-16
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أكدت الاستمرار في الإضراب
0
أخبار لبنان
2023-01-13
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: إنقاذ العام الدراسي أو القضاء عليه رهن خيار وزير التربية
أخبار لبنان
2023-01-13
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: إنقاذ العام الدراسي أو القضاء عليه رهن خيار وزير التربية
0
أخبار لبنان
2023-01-05
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: كما أُسكت الشعب يسكتون الأساتذة
أخبار لبنان
2023-01-05
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: كما أُسكت الشعب يسكتون الأساتذة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
11:52
مقدمة النشرة المسائية 22-1-2023
مقدمة نشرة الاخبار
11:52
مقدمة النشرة المسائية 22-1-2023
0
أمن وقضاء
10:14
عمليات سرقة طالت شركات في محلة أوتوستراد الزلقا...وقوى الامن توقف أحد المتورّطين!
أمن وقضاء
10:14
عمليات سرقة طالت شركات في محلة أوتوستراد الزلقا...وقوى الامن توقف أحد المتورّطين!
0
منوعات
07:56
فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا
منوعات
07:56
فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا
0
أخبار لبنان
07:52
كيف هي صورة اليوم الرابع من اعتصام بعض نواب التغيير داخل مجلس النواب؟
أخبار لبنان
07:52
كيف هي صورة اليوم الرابع من اعتصام بعض نواب التغيير داخل مجلس النواب؟
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:06
إزالة جدار من الحاويات على الحدود الأميركية المكسيكية
أخبار دولية
15:06
إزالة جدار من الحاويات على الحدود الأميركية المكسيكية
0
آخر الأخبار
2023-01-21
نجاة صليبا من داخل مجلس النواب للـLBCI: المجلس النيابي في حالة انتخابية فقط ومن يأتي ليقف معنا يقف إلى جانب الدستور
آخر الأخبار
2023-01-21
نجاة صليبا من داخل مجلس النواب للـLBCI: المجلس النيابي في حالة انتخابية فقط ومن يأتي ليقف معنا يقف إلى جانب الدستور
0
أخبار دولية
06:45
انفجار وإطلاق نار في هجوم مستمر على مقر رئاسة البلدية في مقديشو
أخبار دولية
06:45
انفجار وإطلاق نار في هجوم مستمر على مقر رئاسة البلدية في مقديشو
0
امن وقضاء
2023-01-19
بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟
امن وقضاء
2023-01-19
بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:00
راسموس بالودان يحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية
أخبار دولية
08:00
راسموس بالودان يحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية
0
منوعات
07:56
فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا
منوعات
07:56
فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا
0
أخبار لبنان
07:52
كيف هي صورة اليوم الرابع من اعتصام بعض نواب التغيير داخل مجلس النواب؟
أخبار لبنان
07:52
كيف هي صورة اليوم الرابع من اعتصام بعض نواب التغيير داخل مجلس النواب؟
0
امن وقضاء
07:50
دهم في بلدة الكنيسة البقاعية ووقوع قتلى وجرحى بين المطلوبين.. اليكم تفاصيل أوفى عن هذه العملية
امن وقضاء
07:50
دهم في بلدة الكنيسة البقاعية ووقوع قتلى وجرحى بين المطلوبين.. اليكم تفاصيل أوفى عن هذه العملية
0
أخبار لبنان
06:06
عودة: الشعب يفتقر ويموت ليغتني المسؤولون ويحيون
أخبار لبنان
06:06
عودة: الشعب يفتقر ويموت ليغتني المسؤولون ويحيون
0
أخبار لبنان
04:26
الراعي: يُخطئ من يظنُ أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية اللبنانية وأخذها رهينة
أخبار لبنان
04:26
الراعي: يُخطئ من يظنُ أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية اللبنانية وأخذها رهينة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل نحن أمام أزمة رغيف جديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل نحن أمام أزمة رغيف جديدة؟
0
رياضة
13:46
محبو كرة القدم يترقبون المباراة الرسمية الاولى لرونالدو مع نادي النصر السعودي
رياضة
13:46
محبو كرة القدم يترقبون المباراة الرسمية الاولى لرونالدو مع نادي النصر السعودي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موعد لجلسة اللجان النيابية المشتركة الخميس... ماذا في الشكل والمضمون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موعد لجلسة اللجان النيابية المشتركة الخميس... ماذا في الشكل والمضمون؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:29
فرقة "ميّاس" تبهر العالم من جديد... عرض مميز مع بيونسيه في دبي
فنّ
05:29
فرقة "ميّاس" تبهر العالم من جديد... عرض مميز مع بيونسيه في دبي
2
أخبار سياسية
05:33
معلومات للـLBCI: النائبان ميشال معوض وياسين ياسين سينضمان للنواب في المجلس مساء اليوم
أخبار سياسية
05:33
معلومات للـLBCI: النائبان ميشال معوض وياسين ياسين سينضمان للنواب في المجلس مساء اليوم
3
أخبار سياسية
07:05
معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع غدًا الحاج وفيق صفا والوزير جبران باسيل
أخبار سياسية
07:05
معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع غدًا الحاج وفيق صفا والوزير جبران باسيل
4
امن وقضاء
01:36
الجيش: عمليات دهم في بلدة الكنيسة - بعلبك ومقتل 3 من المطلوبين وإصابة أحدهم
امن وقضاء
01:36
الجيش: عمليات دهم في بلدة الكنيسة - بعلبك ومقتل 3 من المطلوبين وإصابة أحدهم
5
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رصاصة طائشة تصيب ابن الـ١٢ عامًا… والعناية الإلهية تنقذه
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رصاصة طائشة تصيب ابن الـ١٢ عامًا… والعناية الإلهية تنقذه
6
منوعات
07:56
فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا
منوعات
07:56
فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا
7
امن وقضاء
07:50
دهم في بلدة الكنيسة البقاعية ووقوع قتلى وجرحى بين المطلوبين.. اليكم تفاصيل أوفى عن هذه العملية
امن وقضاء
07:50
دهم في بلدة الكنيسة البقاعية ووقوع قتلى وجرحى بين المطلوبين.. اليكم تفاصيل أوفى عن هذه العملية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل نحن أمام أزمة رغيف جديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل نحن أمام أزمة رغيف جديدة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store