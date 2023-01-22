ميقاتي: ندين إحراق نسخة من القرآن الكريم

بيان لميقاتي: نعتبر هذا العمل تعديا فاضحا وقحا على الديانات السماوية

أدان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إحراق نسخة من القرآن الكريم.

وقال في بيان: "نعتبر هذا العمل تعديا فاضحا وقحا على الديانات السماوية وما يمثله الاسلام من قيم سامية واعتدال".

وأضاف: "لن تنال مثل هذه التصرفات الحاقدة مبتغاها في الاساءة الى الدين الاسلامي الحنيف وجوهره".